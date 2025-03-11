Астрологиня назвала жінок зодіаку, які не хочуть виходити заміж

Жити у шлюбі – як офіційному, так і цивільному – або залишатися на самоті, вирішувати лише самій людині.

Зрештою, все залежить від того, в якому стані – окільцьованому чи незалежному – вона почувається комфортніше, а тут у кожного свій погляд на речі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не хочуть виходити заміж.

Стрілець

Стрільці – найбільш волелюбний знак зодіаку, його представники здебільшого не можуть довго перебувати на одному місці та поряд з однією людиною – їх завжди і в усьому приваблює новизна. Чи варто дивуватися з того, що вони воліють путам шлюбу самотність?

Лев

Леви часто відмовляються від офіційного оформлення шлюбу через те, що це визначено їхнім характером. Представники знака – за рідкісними винятками – дуже високої думки про себе, тому їм здається, що ніхто їх не вартий – другу половинку вони можуть обирати все життя.

Водолій

Водолії відмовляються від шлюбу через впевненість, що будь-які – особливо офіційно зареєстровані – стосунки будуть обмежувати їхню свободу. Вони точно не зможуть раптово вирушити на вечірку на інший кінець земної кулі, і це їх категорично не влаштовує.

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