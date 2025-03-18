Астролог назвав жінок Зодіаку, які нізащо не зустрічатимуться з одруженим чоловіком

Питання про те, з ким зраджують своїм другим половинкам одружені чоловіки, можна вважати риторичним.
І питання зараз не про засудження тих, хто не вважає це соромним, а про розуміння: для кого таке – заборонене – кохання є річчю природною, а для кого – категорично неприйнятною. Астролог Людмила Булгакова назвала жінок Зодіаку, які нізащо не зустрічатимуться з одруженим чоловіком.
Стрілець
Стрільці і самі не розуміють, чому, дізнавшись про те, що людина, яка їм сподобалася, офіційно не вільна, вони відразу втрачають до неї інтерес. Швидше за все, усьому «виною» їхня чесність: представники знака точно знають, що чуже брати погано, і ні в кого нічого не крадуть.
Лев
Леви впевнені, що у них немає – і не може бути – суперників, а другу половинку коханого чоловіка вони сприймають саме у такій якості. Полягати в таких відносинах вони можуть тільки в тому випадку, якщо не в курсі сімейного статусу обранця, дізнавшись про нього, вони їх відразу розірвуть.
Діва
Діви занадто гидливі для того, щоб користуватися чимось чужим, і чоловік, який перебуває в офіційних відносинах, — не виняток. Улюблений чубок повинен належати лише їм, і це навіть не обговорюється, тому не варто намагатися завести з ними інтрижку тим, хто одружений.
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