Астролог назвав жінок Зодіаку, які нізащо не зустрічатимуться з одруженим чоловіком

І питання зараз не про засудження тих, хто не вважає це соромним, а про розуміння: для кого таке – заборонене – кохання є річчю природною, а для кого – категорично неприйнятною. Астролог Людмила Булгакова назвала жінок Зодіаку, які нізащо не зустрічатимуться з одруженим чоловіком.

Стрілець

Стрільці і самі не розуміють, чому, дізнавшись про те, що людина, яка їм сподобалася, офіційно не вільна, вони відразу втрачають до неї інтерес. Швидше за все, усьому «виною» їхня чесність: представники знака точно знають, що чуже брати погано, і ні в кого нічого не крадуть.

Лев

Леви впевнені, що у них немає – і не може бути – суперників, а другу половинку коханого чоловіка вони сприймають саме у такій якості. Полягати в таких відносинах вони можуть тільки в тому випадку, якщо не в курсі сімейного статусу обранця, дізнавшись про нього, вони їх відразу розірвуть.

Діва

Діви занадто гидливі для того, щоб користуватися чимось чужим, і чоловік, який перебуває в офіційних відносинах, — не виняток. Улюблений чубок повинен належати лише їм, і це навіть не обговорюється, тому не варто намагатися завести з ними інтрижку тим, хто одружений.

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