Астрологиня назвала жінок зодіаку, які є талісманом для своїх чоловіків

"Залізна леді" Маргарет Тетчер говорила, що за спиною кожного успішного чоловіка стоїть сильна жінка.
Історична наука у значній кількості випадків підтверджує – це справді так: багато великих людей навряд чи відбулися б у житті та професії, якби поруч із ними не стояли – водночас перебуваючи у тіні – дружини чи подруги. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які є талісманами для своїх чоловіків.
Діва
Діви дисциплінують не тільки себе, а й усіх, хто перебуває в радіусі кількох метрів навколо, насамперед – близьких людей. Не дивно, що вони можуть організувати та мотивувати свого чоловіка так, що він зможе досягти будь-яких професійних цілей.
Рак
Раки мають дуже важливу для сімейного життя якість – вони вміють розчинятися у своїй другій половинці: немає такої справи, яку вони б для нього не зробили, але найважливішим їхнім завданням є міцний тил – за його наявності немає такого завдання, яке було б не до снаги їхньому чоловікові.
Стрілець
Стрільців вирізняє оптимізм та відповідний настрій, завдяки якому вони самі бачать життя у рожевих тонах, та іншим передають цю здатність. Ну, а оскільки силу позитивного мислення ще ніхто не скасовував, то їхні партнери на цій хвилі здатні багато на що.
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