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Астрологиня назвала жінок зодіаку, які з віком припиняють доглядати за собою
Останнім часом прийнято старіти природно – без спеціальних процедур та пластики, але жінки однаково продовжують доглядати за собою.
Таке ставлення до своєї зовнішності психологи пояснюють любов'ю до себе, і в більшості випадків це справді так. Тим не менш, є і ті, хто згодом – з різних причин – охолоне до цього заняття. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які з віком припиняють доглядати за собою.
Водолій
Водолії в другій половині життя різко втрачають інтерес до своєї зовнішності, що дуже дивує тих, хто знає їх протягом тривалого часу — в молодості вони тільки тим і займаються, що наносять маски на обличчя та волосся. Але з віком ставлять на перший план інші цінності – наприклад, подорожі.
Рак
У Раків байдужість до зовнішнього вигляду пов'язана не так з віком, як із сімейним статусом. З появою в них сім'ї та дому, який вони облаштують якнайкраще, на догляд за собою у них, як правило, не залишається ні часу, ні сил, ні бажання.
Риби
Риби, які першу половину життя захоплено та з великим інтересом будують своє особисте життя, у другій – втомлюються та заспокоюються. Втративши інтерес до романтичних взаємин, вони поступово охолонуть і до своєї зовнішності як засобу досягнення щастя в особистому житті.
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