Астрологиня назвала жінок зодіаку, яких неможливо утримати, якщо вони захочуть піти

Як відомо, не буває зустрічей без розлук: будь-яке знайомство – якщо, звичайно, це не кохання на все життя, якось закінчиться розставанням.

Але оскільки такі сильні почуття трапляються рідко, до розриву треба бути готовими морально, враховуючи водночас, що одних супутників життя за бажання можна повернути, інші йдуть назавжди. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, яких неможливо утримати, якщо вони захочуть піти.

Овен

Овни дуже імпульсивні і рішучі: зробивши вибір у бік розриву, вони не вагаються і не здають назад, тому йдуть швидко і не прощаючись — так би мовити, англійською. Охолонувши, вони можуть пошкодувати про те, що так різко розірвали взаємини, але рішення не змінюють.

Діва

Діви не лише горді, а й злопам'ятні: їхнім партнерам залишається лише дивуватися з того, що в їхній пам'яті осідає безліч дрібних деталей, про які їхні другі половинки давно забули. Розірвавши стосунки, представниці знака постійно викликають ці деталі у пам'яті.

Водолій

Водолії, мабуть, найлегковажніший знак зодіаку, тому розірвавши стосунки із людиною, яку вони ще вчора називали другою половинкою, вони досить швидко про неї забувають. Намагаючись повернути їх, колишній партнер може виявити, що вони вже знайшли нового супутника життя.

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