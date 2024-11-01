Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Астрологиня назвала жінок зодіаку, яких тягне до проблемних чоловіків

Астрологиня назвала жінок зодіаку, яких тягне до проблемних чоловіків

Прогноз астролога / Фото: Credits

Особисте щастя – одна з неодмінних умов добробуту кожної людини, незалежно від її статі та віку.

Але для того, щоб його домогтися, необхідна як неабияка частка везіння, так і наявність розважливості, практичності і навіть ощадності, але керуються ними далеко не всі, а дехто взагалі ускладнює своє життя.

Водолій

Водолії в романтичних стосунках цінують насамперед непередбачуваність, а вона, як відомо, палиця з двома кінцями: з одного боку, обіцяє приємне і веселе проведення часу, а з іншого, зв'язок із «поганим хлопцем» загрожує різноманітними проблемами.

Риби

Риби милосердні і схильні до співчуття, тому вони не тільки не бояться стосунків із проблемними чоловіками, а й прагнуть до них – їм здається, що рятувати кохану людину від поганих звичок, а заразом і страждати разом із нею, це дуже романтично та шляхетно.

Близнята

Близнята вступають у подібні взаємини з почуття суперечності: цілком у їхньому стилі робити те, до чого хором застерігає і оточення. Варто сказати їм, що чогось робити не слід, як вони тут же зроблять з точністю до навпаки – начебто всім на зло.

Читайте також:

Апельсиновий сік тепер у дефіциті? Причини подорожчання і альтернативи напою!

Апельсиновий сік тепер у дефіциті? Причини подорожчання і альтернативи напою!

Повʼязані теми:

Наступна публікація