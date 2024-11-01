Астрологиня назвала жінок зодіаку, яких тягне до проблемних чоловіків

Особисте щастя – одна з неодмінних умов добробуту кожної людини, незалежно від її статі та віку.

Але для того, щоб його домогтися, необхідна як неабияка частка везіння, так і наявність розважливості, практичності і навіть ощадності, але керуються ними далеко не всі, а дехто взагалі ускладнює своє життя.

Водолій

Водолії в романтичних стосунках цінують насамперед непередбачуваність, а вона, як відомо, палиця з двома кінцями: з одного боку, обіцяє приємне і веселе проведення часу, а з іншого, зв'язок із «поганим хлопцем» загрожує різноманітними проблемами.

Риби

Риби милосердні і схильні до співчуття, тому вони не тільки не бояться стосунків із проблемними чоловіками, а й прагнуть до них – їм здається, що рятувати кохану людину від поганих звичок, а заразом і страждати разом із нею, це дуже романтично та шляхетно.

Близнята

Близнята вступають у подібні взаємини з почуття суперечності: цілком у їхньому стилі робити те, до чого хором застерігає і оточення. Варто сказати їм, що чогось робити не слід, як вони тут же зроблять з точністю до навпаки – начебто всім на зло.

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