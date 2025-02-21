Астрологиня назвала знаки чоловіків зодіаку, які люблять солодке

Як правило, вони надають перевагу «серйозній» їжі, точніше – м'ясу та рибі. Але насправді це не так — навколо нас достатньо чоловіків, які обожнюють різного роду десерти, і, прийнято вважати, що це говорить про властиву їм доброту, хоча переконливих доказів тому не існує. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, котрі люблять солодке.

Стрілець

Стрільці, як правило, не страждають від відсутності апетиту, до того ж вони не надто вибагливі – головне для них, не залишитися голодними, а все інше має другорядне значення. Але солодке в їхньому раціоні займає особливе місце — вони не уявляють приймання їжі без десерту.

Терези

Терези цінують все прекрасне, і кулінарне мистецтво в цьому сенсі для них – не виняток. Вони дуже люблять десерти – особливо ті, які приготовані з модних інгредієнтів та оформлені як витвір мистецтва – деформовані іриски їх навряд чи вразять.

Телець

Тельці люблять все, що приносить їм задоволення, і їжа в цьому сенсі займає одне з перших місць. Ну, а оскільки вони є фанатами домашньої – тобто доступної та зрозумілої, але водночас дуже смачної – їжі, то й десерти обожнюють відповідні – наприклад, пироги.

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