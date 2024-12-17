Астрологиня назвала знаки зодіаку, що притягують до себе неприємності

Інша річ, що одні з нас стикаються з ними, як і належить – час від часу, а для інших вони – невід'ємна частина життя, за що їх часто називають «33 нещастя». Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, що буквально притягують до себе неприємності.

Овен

Овни запальні, через що страждають не лише ті, хто їх оточує, а й вони самі. Емоційно реагуючи на події, що відбуваються з ними, вони запускають відповідну реакцію оточення, що і приводить їх до неприємних – а іноді і вкрай неприємних – ситуацій.

Рак

Раки часто притягують до себе неприємності через свої сором'язливість і боязкість: якби вони були сміливішими, багатьох складних ситуацій їм вдалося б уникнути. Але представникам знака зручніше займати страусину позицію, а в таких випадках їх не штурхає лише ледачий.

Стрілець

Стрільці рідко прораховують наслідки своїх вчинків, а оскільки діють вони водночас стрімко, то потрапляють у неприємні ситуації раніше, ніж встигають це усвідомити. Все спокутує їхній природний оптимізм – з жодного приводу вони довго не переживають.

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