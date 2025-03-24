Астрологиня назвала знаки, що живуть за принципом «усе чи нічого»

Прийнято вважати, що синиця у руці краще, ніж журавель у небі, отже, треба задовольнятися малим, не мріючи про велике.

Але далеко не всі можуть миритися з такою настановою, оскільки вважають, що вона «підрізає» людині «крила» – такі максималісти не хочуть жертвувати своїми мріями заради нудного, але стабільного життя. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які живуть за принципом «усе чи нічого».

Овен

Овни не вміють отримувати щастя частинами – їм потрібно все й одразу. Задля такого результату вони готові працювати в режимі 24/7, але, на жаль, недовго. Не побачивши перших результатів своєї праці, представники знака охолонуть до однієї великої ідеї заради нової, яку одразу починають втілювати в життя.

Стрілець

Стрільці, мабуть, є головними максималістами зодіакального кола – у жодній ситуації вони не готові до напівзаходів. Їм необхідно отримати все, що можливо в такій ситуації, якщо ж досягти такого результату не можна, то їм простіше відмовитися і спробувати щастя в іншому.

Водолій

Водолії не хочуть жити «як усі» і задовольнятися середньостатистичними життєвими цінностями, їхній життєвий принцип: «полюбити так королеву, програти – так мільйон». Заради справедливості треба сказати, що їм, завдяки таланту, відпущеному зірками, вдається досягти бажаного.

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