Астрологиня назвала знаки, які не можуть жити без пригод

До перебігу свого життя кожен із нас ставиться по-своєму – єдиної думки тут бути не може.

Одні віддають перевагу плавному і спокійному існуванню, інші не уявляють свого життя без адреналіну, який вкидають їм у кров пригоди, тому вони завжди з радістю приймають такі обставини, а іноді й самі їх організовують. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не можуть жити без пригод.

Стрілець

Стрільців можна назвати головними в зодіакальному колі любителями пригод – непередбачувані обставини, в яких вони виявляються час від часу, надають їхньому життю сенсу, за спокійного, розміреного – і нудного! — існування вони його втрачають.

Близнята

Близнята виступають за будь-який бунт, особливо якщо він супроводжується шумом, суєтою і біганинаю – таке проведення часу не дає їм нудьгувати, а нудьгу представники цього метушливого знака ненавидять найбільше на світі, тому вони завжди виступають у перших рядах порушників порядку.

Водолій

Водолії – знак химерний і навіжений, і ці якості змушують їх здійснювати найнесподіваніші – і непередбачувані – вчинки, а творчий складник їхньої натури дозволяє їм не лише пускатися у різного роду пригоди, а й створювати їх для оточення.

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