Астрологиня назла знаки, які не вірять у дива

Світ без див, як співалося в одній старій пісні, чорно-білий, для того, щоб він забарвився, потрібно хоча б мінімум чарівництва.

Незважаючи на складність часу, в якому ми живемо, дуже хочеться думати, що воно існує, а отже рано чи пізно торкнеться кожного з нас, хоча так вважають не всі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вірять у дива.

Козоріг

Козороги не те, щоб зовсім не вірили в дива, просто вони вважають, що робити їх потрібно своїми руками – так буде набагато надійніше.

Телець

Тельці, які завжди реально дивляться на життя, абсолютно впевнені в тому, що див у містичному значенні цього слова не існує, оскільки – на їхню думку – все, чого їм хочеться, можна купити. І в більшості випадків – за рідкісним винятком – їм це справді вдається.

Близнята

Близнята тільки здаються легковажними, насправді вони дуже добре орієнтуються в будь-яких життєвих обставинах, з яких легко – і без див – знаходять вихід. Головне, на їхню думку, знати, до кого звернутися у кожному конкретному випадку, а потрібних зв'язків у них вистачає.

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