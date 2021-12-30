Астрологиня назвала знаки, які схильні до ностальгії за минулим

Рано чи пізно – у певний життєвий момент – ностальгія наздоганяє всіх.

Нам здається, що за старих часів – в іншому житті – було краще, ніж зараз. Проте одні схильні до неї менше, інші – більше. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до ностальгії за минулим більше за інших.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як відомо, понад усе цінують свій комфорт, особливо фізичний: їхній будинок – не тільки їхня фортеця, але й місце, де все обладнано за їхнім смаком та потребами. Тому, опинившись в іншому приміщенні – наприклад, на відпочинку чи у відрядженні, вони почуваються незатишно, і, яким би зручним і престижним не був готель, до якого їх помістили, однаково нудьгують за домом та рахують дні, коли зможуть туди повернутися.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, хоч на перший погляд про них цього і не скажеш, люблять повертатися в минуле, згадуючи картини, пов'язані з їхніми успіхами та тріумфами. Ну а оскільки вони вміють обставляти життєві події з помпою, їм зазвичай є що згадати. Представники знака в такі хвилини думають про те, як добре було колись, і навіть сумують через те, що ті часи вже ніколи не повернути, що зовсім не заважає їм влаштовувати своє життя тут і зараз.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби найчастіше ностальгують не за речами та подіями, а за людьми, які свого часу справили на них незабутнє враження, але потім із якоїсь причини зникли з їхнього життя. У вільний час – у тихій та спокійній атмосфері – вони дуже люблять згадувати найяскравіші моменти знайомства: романтичну атмосферу, в якій відбувалися зустрічі, та слова, що водночас були сказані. Після таких ностальгічних сеансів представникам знака важко повертатися до справжнього, що вони цінують менше, ніж минуле.

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