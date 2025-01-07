Астрологиня назвала знаки зодіаку, для яких етикет – порожній звук

Етикет придуманий людьми не просто так – це зведення правил дозволяє з честю вийти з будь-якої ситуації.

До того ж послуговуватися ним бажано не лише на дипломатичному прийомі або в Букінгемському палаці, а й у звичайному – повсякденному житті, але далеко не всі дотримуються встановленого століттями порядку поведінки: є люди, яким закон не писаний – у буквальному значенні цього слова. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, для яких етикет є порожнім звуком.

Водолій

Водолії нехтують етикетом не від шкідливості чи поганого виховання, а через неможливість запам'ятати всі правила, яких необхідно дотримуватись. Обдумуючи свої творчі ідеї, вони так захоплюються, що начисто забувають про те, як правильно поводитися.

Телець

Тельці чудово розуміють, що таке етикет, але дотримуються його далеко не завжди: якщо, на їхній погляд, їм потрібно отримати результат, а умовності цьому заважають, вони сміливо посилають їх – і тих, хто їм їх нав'язує, – на всі чотири боки, воліючи просуватися до мети з завзятістю танка.

Стрілець

Стрільці, які, як відомо, спочатку роблять, а потім думають, часто потрапляють у незручні ситуації, порушуючи всі можливі – і неможливі – правила етикету. Згодом, коли вони усвідомлюють, що поспішили, їм буває дуже соромно, але виправити ситуацію вдається не завжди.

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