Астрологиня назвала знаки зодіаку, для яких життя без ризику, – однаково, що їжа без солі

Ризик, як відомо, називають справою шляхетною, і в деяких ситуаціях без нього буває неможливо обійтися.

Але якщо надто часто здійснювати необдумані вчинки, вони можуть призвести до серйозних – неприємних – наслідків, тому в таких випадках необхідно знати міру, а це вдається далеко не всім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, для яких життя без ризику, – однаково, що їжа без солі – прісне та несмачне.

Овен

Овни надто імпульсивні, що найчастіше підштовхує їх до необдуманих – отже, ризикованих – вчинків. Ну а оскільки вони рідко думають про наслідки, то ніколи не знають, чим закінчаться їхні дії – добром чи злом. Виграють представники знака так само часто, як і програють, але водночас пристрасті до ризику, сподіваючись на успіх, не втрачають.

Близнята

Близнята вважають, що живуть нудним і надто добрим життям, в якому не відбувається нічого цікавого – треба визнати, що часто це справді так. Тому вони намагаються отримати необхідний їм адреналін за допомогою ризикованих занять – наприклад, екстремальних видів спорту чи участі у соціальних заворушеннях, бунтах та революціях.

Водолій

Водолії, які підходять до вирішення будь-якої проблеми з креативної точки зору, без ризику ніяк обійтися не можуть, інакше їм навряд чи вдасться досягти поставленої мети. Хоч би якої життєвої сфери це стосувалося, вони діють не для того, щоб полоскотати собі нерви, для цього вони мають інші – екстремальні – заняття.

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