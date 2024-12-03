Астрологиня назвала знаки зодіаку із найкрасивішими очима

Тим не менш, за ними справді можна багато сказати про людину, оскільки важко знайти двох людей з однаковими очима – у всіх вона різні, і далеко не у всіх вирізняються красою. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку з найкрасивішими очима.

Риби

Риби повністю відповідають тотему, який дав назву їхньому знаку. Не можна сказати, що очі у них точнісінько такі, як у риб, але те, що в них ніби відображається середовище їхнього проживання – озера, а і ноді і моря-океани, заперечувати не можна, та й кольору вони, як правило, бувають такого – блакитного чи синього, в них легко можна потонути.

Телець

У Тельців очі такі ж, як у «родинного» їм тотему: величезні, глибокі, імлисті. І нехай хейтери знака стверджують, що вони водночас такі ж порожні, астрологи з цим категорично незгодні – навпаки, вони вважають, що такі очі, особливо якщо вони карі, можуть затягнути вглиб як вир – без серйозних намірів у них краще не занурюватися.

Скорпіон

Скорпіони мають воістину магнетичний привабливий погляд, який дозволяє їм – у прямому значенні слова – зачарувати кого завгодно. Представнику цього знака досить уважно подивитися на співбесідника протиежної статі, щоб він пішов за ним на край світу, цілком не розуміючи, для чого і чому він це робить.

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