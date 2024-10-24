Астрологиня назвала знаки зодіаку із серцем із чистого золота

Приємно мати справу з добрими людьми – вони не лише не скривдять та не обдурять, а й підтримають у складній ситуації.

Кожен із нас з власного досвіду знає, що добрих людей у світі набагато більше, ніж поганих – саме вони допомогли нам, коли ми опинилися в ситуації, яка здавалася – а, можливо, і була – безвихідною. Цікаво, що така душевна якість часто залежить від часу народження. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку із серцем із чистого золота.

Риби

Доброта Риб – в їхньому милосерді: вони вміють співчувати людям, які потрапили в складну життєву ситуацію, а якщо мають найменшу можливість їм допомогти, то обов'язково це зроблять. Ті, у чиєму оточенні є представники цього знака, можуть не сумніватися: їх не залишать у біді.

Лев

Леви — як морально сильні і впевнені в собі люди — вважають, що допомога — як моральна, так і матеріальна — тим, хто її потребує, є їхнім прямим обов'язком. До того ж їх часто про це і просити не потрібно – вони, як то кажуть, «самі запропонують і самі все дадуть».

Рак

Раки, мабуть, найбільш жалісливий знак зодіаку, тому вони не можуть пройти повз того, хто перебуває в тяжкому становищі, — кішку, що мокне під дощем, вони обов'язково заберуть додому, а безпритульному собаці віддадуть обід, який несуть на роботу, не кажучи вже про людей, які потерпають від лиха.

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