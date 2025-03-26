Астрологиня назвала знаки зодіаку, на які не можна покластися

Справді, хто ще підтримає і справлятиме всілякий вплив, як не друзі та близькі, але, на жаль, не на всіх з них можна розраховувати. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, на які не можна покластися.

Терези

Терези насилу можуть вирішити, чи варто їм допомагати іншим чи ні: вони будуть сумніватися, зважуючи всі докази «за» і «проти», і метатися з боку в бік, то даючи згоду, то скасовуючи її – зрештою, вони так затягують процес, що їхня допомога стає нікому не потрібною.

Близнята

Близнята здебільшого переймаються чужими проблемами, одразу ж погоджуються допомогти всім, чим можуть. У такому разі дуже важливо, образно кажучи, хапати їх за руку і вимагати виконання обіцяного, оскільки вже завтра вони про нього забудуть і жодної допомоги нікому не нададуть.

Риби

Риби, як правило, уважно вислуховують прохання, з яким до них звертаються, але найчастіше відповідають: "На жаль, я нічим не можу тобі допомогти". І справа не в їхній безсердечності, як можна було б подумати, а в невпевненості в тому, що вони справді зможуть це зробити.

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