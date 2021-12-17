Астрологиня назвала знаки зодіаку, настрій яких залежить від погоди

Всі ми так чи так залежимо від погоди: сонце підвищить настрій навіть безнадійним песимістам, а дощ зневірить навіть переконаних оптимістів.

Проте є люди, котрі – позитивно чи негативно – реагують на погодні умови завжди і в усьому: вони полегшують – або, навпаки, ускладнюють – їм життя. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, настрій яких залежить від погоди.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – люди сильні духом, у цьому сенсі вони найчастіше перевершують решту знаків зодіаку. Але оскільки їхня сила має негативний вектор, будь-які обставини, які працюють на нього, вони використовують за призначенням – простіше кажучи, якщо щось може зіпсувати настрій представникам знака, воно обов'язково це зробить, і вони із задоволенням будуть у своєму улюбленому – похмурому — настрої. І погода у списку факторів, що засмучують їх, стоїть на одному з перших місць.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята через свою двоїстість ніколи точно не можуть визначитися з тим, яка саме погода їм подобається, тому ніщо не може так само легко зіпсувати їм настрій, як дощ чи сніг, якщо воно не збігається з їхнім внутрішнім настроєм. Так, якщо він легкий і повітряний, то зовсім несумісний із негодою, а якщо похмурий, то ніщо не стане так дратувати представників знака, як сонце: світить тут!, а хто його про це просить, коли людина сумує?!

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії залежать від погоди через те, що вона безпосередньо відбивається на творчості, яку вони привносять у будь-яке своє заняття, якщо їхня робота безпосередньо пов'язана з креативом, то це проявляється ще сильніше. Зрозуміло, насамперед представники цього знака страждають від поганої погоди – у дощ та морок за вікном складно натхненно творити, оскільки хочеться спати, їсти та ледарювати. Але іноді – якщо твір, над яким вони працюють, відповідає мінорній тональності – їх виводить із себе яскраве сонце за вікном.

Читайте також:

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не щастить у коханні

Астрологиня назвала найбільш егоїстичні знаки зодіаку

Зодіакальні епікурейці: астрологиня назвала знаки, які вміють жити на втіху