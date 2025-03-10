Астрологиня назвала знаки зодіаку, обіцянкам яких не можна вірити

На жаль, далеко не всі заморочуються такими моментами, роздаючи зобов'язання праворуч і ліворуч, тому розраховувати на те, що вони дотримаються свого слова, велика помилка. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, обіцянкам яких не можна вірити.

Близнята

Близнята часто дають обіцянки, не подумавши про те, як вони їх виконуватимуть, а коли життя — або той, кого вони збиралися облагодіювати — образно кажучи, притискає їх до стінки, потихеньку відходять убік, вдаючи, що не пам'ятають про свої зобов'язання.

Риби

Риби легко дають обіцянки і також легко забирають їх назад, особливо якщо розуміють, що для них вигідніше не робити того, в чому вони, так би мовити, заприсяглися іншій людині. Ну а далі вони особливо не морочаться, вважаючи, що не всі обіцянки виконуються, тож турбуватися не варто.

Водолій

Водолії не стримують своїх обіцянок тому, що... забувають про те, що когось у чомусь обнадіяли. Через деякий час вони згадують про те, що когось обдурили і навіть відчувають сором, але недовго – вони швидко перемикаються на щось, що їм цікавіше.

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