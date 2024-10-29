Астрологиня назвала знаки зодіаку, представників яких не зустрінеш у театрі

Енергетичний обмін, який відбувається між акторами на сцені та людьми у залі, приваблює останніх до зали знову і знову. Але досить і тих, хто не розуміє, що цікавого інші знаходять у цьому виді мистецтва. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представників яких не зустрінеш у театрі.

Телець

Не можна сказати, що Тельці байдужі до мистецтва, але їм увесь час щось заважає до нього долучитися: взимку їм не хочеться здійснювати зайві рухи тіла та кудись їхати, влітку вони воліють проводити час у шезлонгу на дачі, так що в театрі вони бувають дуже рідко.

Козоріг

Козорогам отримувати задоволення від театрального мистецтва заважає їхня практичність – подібне проведення часу вони вважають марною тратою часу і, що важливо, грошей: представники знака занадто ощадливі, щоб витрачати їх на недешеві в наш час квитки.

Рак

Раки взагалі не дуже люблять проводити час десь, окрім власного дому: хіба штучні – на їхній погляд – пристрасті на сцені можуть замінити їм домашній затишок та спілкування з рідними та коханими людьми, про буфет з кавою у картонних склянках і говорити не варто.

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