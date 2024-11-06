Астрологиня назвала знаки зодіаку, серед яких найчастіше народжуються жінки з магічною енергетикою

Часто можна почути, що всі жінки є відьмами, але, звичайно ж, це не відповідає істині.

Ознака відьмацького начала – сильна космічна, а, отже, і магічна енергетика, яку має далеко не кожна представниця прекрасної статі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, серед яких найчастіше зустрічаються "відьми".

Телець

Тельці – представники земного знака, вони народжуються з народними – багатовіковими – магічними знаннями та вміннями, завдяки яким використовують можливості, що надаються навколишнім світом – наприклад, трави, які мають чарівні властивості.

Скорпіон

Скорпіони — знак, магічна дія якого насамперед здійснює незрозумілий, але сильний вплив на представників протилежної статі. Їм досить уважно поглянути на чоловіка, щоб він пішов за ними куди завгодно, а ще вони можуть багато їсти і водночас не гладшати.

Козоріг

Козороги зазвичай зосереджені на своєму внутрішньому світі, тому легко можуть пророкувати іншим людям майбутнє. До того ж вони не передбачають його, а саме надсилають ті чи ті події – простіше кажучи, як вони скажуть, так і буде, і краще цей їхній дар на собі не перевіряти.

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