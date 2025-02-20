Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до авантюр

Досягти цілей, які ми щодня ставимо перед собою, можна двома шляхами – довгим та коротким.

Перший передбачає цілу низку послідовних, заснованих на працьовитості дій, другий – своєрідний марш-кидок, коли результат завдяки ризикованим діям у нас у кишені – такий підхід ми називаємо авантюрним. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до авантюр.

Стрілець

Стрільців можна назвати головними авантюристами зодіаку. Вони не вміють отримувати бажане частинами – їм потрібно все й одразу. Від поступових дій їх верне, а ось ризиковані та швидкі – до душі, і їх не бентежить навіть імовірність програшу: сьогодні не пощастило, отже, пощастить завтра.

Близнята

Близнята – як яскраві представники знака повітря – легко беруться за вирішення нових завдань, особливо якщо поставленої мети можна досягти швидко – так би мовити, не морочачись. Авантюри приваблюють їх тим, що результат можна отримати за мінімуму моральних і фізичних витрат.

Водолій

Водолії, хоч би який спокійний і врівноважений вигляд вони мали, авантюрні за вдачею – вони ризикують навіть там, де цілком можна без цього обійтися. Щоправда, результат, зазвичай, виправдовує їхні дії – вони отримують те, що хочуть, уникнувши, здавалося б, неминучих втрат.

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