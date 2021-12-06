Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до домашньої агресії

На тему домашнього насильства останнім часом не говорить лише ледачий, але про те, які люди найбільше схильні виявляти агресію стосовно близьких, згадують рідко.

Проте представники певних знаків зодіаку частіше стають аб'юзерами, ніж інші. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до домашньої агресії.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни — через свою непохитну впертість — намагаються наполягти на своєму будь-що, і, якщо для цього необхідно натиснути на свого партнера, вони зроблять це легко і без упередження. Запідозривши близьку людину в тому, що та щось приховує, вони будуть рухатися по колу, знову і знову повертаючи її до вихідного моменту і вимагаючи зізнання, поки та або не зізнається, або не збожеволіє — іноді в прямому розумінні цього слова.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці вміють влаштовувати коханій людині такі несамовиті скандали і сцени, що та готова бігти на край світу, аби позбутися домашньої тиранії. Водночас представники знака зовсім не добирають висловів – вони можуть вживати такі, які їхній партнер запам'ятає на все життя – настільки образливими та несправедливими вони виявляться. Ну а в разі потреби – особливо якщо йтиметься про ревнощі – вони можуть і вдарити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони не стануть кричати або тим більше битися, їм це не годиться, та й не так вони виховані. У представників цього знака є інший спосіб, який дозволяє їм досягти бажаного у сімейних конфліктах – мовчання. Якщо їх щось не влаштовує, вони замикаються в собі, і кохана людина, що б вона не робила, не зворушить цього великого мовчара: на нього не діятимуть ні вмовляння, ні скандали, ні крики, ні сльози – лише беззастережне визнання своєї вини.

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