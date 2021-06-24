Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до паніки більше інших

Всі ми по-різному реагуємо на неприємності або небезпеку: хтось внутрішньо збирається і діє, а хтось — впадає у відчай і панікує.

Про те, які знаки більше за інших схильні до паніки, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельці, як не дивно, є головними панікерами зодіакального кола. На вигляд вони здаються спокійними, неповороткими і психічно врівноваженими, а якщо копнути глибше, виявляються недовірливими, вразливими і схильними до паніки. Однак і жодного протиріччя тут немає, і пояснюється все досить легко. Представники знака понад усе цінують стабільність і спокій, а оскільки вони до того ж ще й дуже ледачі, то будь-яка дрібниця, яка може порушити їхнє розмірене існування, доводить їх до справжнього жаху. У таких випадках вони стають розгубленими і не знають, що і як їм робити. Добре, якщо поруч перебуває людина, яка може їх підтримати і вирішити всі проблеми.

Овен (21.03 — 20.04)

Овни, які є сусідами Тельців за зодіакальним колом, якщо і поступаються їм в ступені панікерства, то зовсім небагато. Їх підводить прагнення все тримати під своїм контролем — навіть двигун у літаку, в якому вони летять у відрядження: вони постійно прислухаються, працює він чи ні. Варто їм упустити "кермо влади", як вони почуваються слабкими і безпорадними, з чим представники найбільш впертого зодіакального знака миритися не хочуть. Ну а оскільки зробити вони нічого не можуть, залишається одне: впасти в паніку, яка у вогняного знака має справді феєричний вигляд — вони будуть в буквальному сенсі слова рвати і метати, істерити і бити посуд. У таких випадках краще триматися від Овнів подалі, щоб ненароком не зачепили.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки в більшості своїй керуються в житті негативним досвідом — передусім своїм, але й чужим вони теж не нехтують. Вони весь час очікують неприємностей, тому їхннім життєвим девізом цілком можуть стати слова героя старого радянського мультфільму: "Що у нас поганого?" Тільки-но ситуація їх насторожує настільки, що вони вважають, що вона може привести до неприємних наслідків (що, до речі, зовсім не обов'язково), то тут же починають панікувати. У таких випадках у Раків начисто відкмикається мозок, вони припиняють міркувати, а тому можуть наламати дров.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви як відомі чепуруни живуть за принципом "бережи лад, і лад збереже тебе", тому їх до стану паніки доводить будь-який хаос. Розкидані по квартирі речі або повна мийниця брудного посуду приводять їх у розгубленість: вони не знають, що їм робити, і безцільно метушаться домом, намагаючись навести лад. Точно так же складається ситуація і тоді, коли безлад вкрадається в їхні робочі плани або документи. Дівам здається, що земля — в буквальному сенсі слова — тікає з-під ніг, і вони будуть перебувати в стані паніки і істерики доти, поки не приведуть все в ідеальний лад.

Риби (19.02 — 20.03)

Рибам, на превеликий їхній жаль, в разі неприємностей або небезпек властиве боягузтво. У разі нормального розвитку ситуації вони спокійні і впевнені в собі, але тільки-но щось йде не так, відчувають внутрішній страх і паніку. Їм хочеться, як їхньому тотему, пірнути глибше, сховатися в водоростях і мулі і не відсвічуватися. Можна бути впевненими, що представники знака з'являться тільки тоді, коли все владнається і "вода на поверхні" знову стане гладкою і спокійною.

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