Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до рукоділля

З давніх-давен прийнято вважати, що рукоділля – винятково жіноче заняття, яке із дитинства повинні опанувати представниці прекрасної статі.

Ось тільки далеко не всі вони з цим твердженням згодні, вважаючи, що для рукоділля, як і для будь-якого іншого заняття, крім статі, треба мати здібності та таланти. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до рукоділля.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які мають величезний запас терпіння, який необхідний для занять будь-яким рукоділлям, із задоволенням шиють і в'яжуть, але все-таки їхнім коронним "номером" є вишивка – до того ж як хрестиком, так і настилуванням. Їх зовсім не бентежить той факт, що заняття це копітке і, ніде правди діти, монотонне: вони, не поспішаючи, підбирають візерунок і нитки, стежачи за тим, щоб їхні тони збігалися з тими, що вказані на схемі. Згодом, коли роботу закінчено, представники знака демонструють гостям подушку, наволочку до якої вони вишили своїми руками.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці взагалі знак нетерплячий — їм потрібно, щоб все виходило одразу, а не після ретельних зусиль. Але одне монотонне заняття – в'язання – їм до смаку. Починаючи створювати черговий саморобний шедевр, представники знака заздалегідь налаштовуються на те, що зробити його швидко не вийде, тому і не нервують. В результаті все у них вдається і красиво, і практично, і акуратно. До речі, вони часто вигадують свій дизайн виробів, тому стають власниками унікальних речей.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги взагалі є любителями рутинної та монотонної роботи, яку інші вважають, м'яко кажучи, нудною. Вони ж знаходять у ній задоволення, тому готові присвячувати їй як час, і сили. Найкраще представникам знака вдається шиття, що потребує маси явних та потайних стібків, роботи з дрібними деталями, тому вони, наприклад, легко можуть робити іграшки – зокрема і ялинкові – які успішно продають, адже вироби hand made нині цінуються високо.

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