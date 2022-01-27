Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до самопожертви

Ще зовсім недавно, за часів наших мам та бабусь, самопожертва вважалася позитивною якістю характеру та ретельно культивувалася вихованням – як шкільним, так і домашнім.

У наш час погляд на самопожертву не такий однозначний: психологи закликають нас думати насамперед про себе, і лише потім – про інших. Проте є люди, які готові поступитися власними інтересами заради чужих. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, здатні до самопожертви.

Рак (22.06 – 22.07)

Рак, мабуть, найжертовніший знак зодіаку, його представники – так вони вже влаштовані – завжди готові принести себе на вівтар чужих інтересів. Щоправда, найчастіше їхня жертовність обмежується власною сім'єю – заради батьків, других половинок, і особливо дітей, вони готові на все. Що ж до тих, хто перебуває з ними в дальній спорідненості, то їм дістається значно менше їхньої уваги. Стосовно сторонніх вони зовсім не вважають себе чимось зобов'язаними, так що їм жодних жертв від Раків очікувати не варто.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги найчастіше жертвують собою заради роботи, яку вони ставлять на перше – а ще на друге та третє – місце у своєму житті. Працювати представники знака готові днями, тижнями й місяцями безперервно, лише щоб отримати бажаний результат, а заразом і непогано заробити: недивно, що вони хочуть бачити матеріальне втілення відмови від повноцінного життя – відпочинку, прогулянок за місяця, зустрічей із друзями та подорожей, якими вони жертвують заради своєї роботи.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби як найромантичніший знак зодіаку готові жертвувати собою заради кохання. Якщо їм здається, що вони кохають і кохані, немає такого кроку, на який вони не пішли б заради цього світлого почуття. Вони можуть довго – іноді все життя – терпіти неналежне ставлення коханої людини, її шкідливі звички та зради, оскільки їм здається, що таким чином вони зберігають свою сім'ю, хоча іноді трапляється так, що від неї вже нічого не залишилося. У крайньому разі Риби, так само як Кончіта з "Юнони" і "Авось", здатні чекати на кохану людину все життя.

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