Астрологиня назвала знаки зодіаку, у яких добре ростуть рослини

Рослини – як домашні, так і садові – істоти примхливі, не кожному вдається порозумітися з ними.

Комусь, незважаючи на витрачені зусилля та засоби – насамперед добрива, – вдається виростити одну кволу квіточку, а у когось проростає і цвіте буйним цвітом навіть випадково впущене в ґрунт насіння. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, у яких добре зростають будь-які рослини.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільців астрологи вважають одним із найродючіших знаків – під їхніми дбайливими руками заколоситься, а згодом і зацвіте навіть суха палиця. Енергетика представників знака така, що вони найсприятливішим чином впливають на зростання та самопочуття рослин, які вони садять. Тому найголовніше для них – не перестаратися у догляді: не переборщити з поливом і не перегодувати добривами – інакше результат може бути протилежним до бажаного.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – просто мати рідна для всього, що росте на землі – як у горщиках, так і в саду-городі. Вони однаково добре як садять, так і пересаджують рослини — з їхньої легкої руки вони одразу ж пускають глибоке і надійне коріння і сприяють розвитку розкішної надґрунтової частини, тобто, у них прекрасні і вершки, і коріння. Єдина умова, якої необхідно дотримуватись представників знака, – це узгодження своїх дій з погодою, тому посадковий календар має стати для них настільною книжкою.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони можуть похвалитися не лише кількістю сходів посаджених рослин, а й їхньою якістю, а також терміном їхнього зберігання. Вирощені ними рослини також надзвичайно стійкі до несприятливих факторів, включаючи шкідників, до яких вони схильні менше, ніж ті, що посаджені представниками інших знаків. Єдине, чого їм не варто робити, так це обрізати, щеплювати і пасинкувати рослини — вони можуть не оговтатися від "хірургічного втручання".

Читайте також: