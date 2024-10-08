Астрологиня назвала знаки зодіаку, у яких дуже сильні янголи-охоронці

Кожна людина має янгола-охоронця, який підтримує її в складних життєвих ситуаціях і навіть рятує від бід.

Але ступінь сили небесних покровителів різний – хтось із них більш могутній, а хтось – менш, але є й ті, чия міць не знає меж, – вони здатні здійснити для свого підопічного будь-яке диво. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які мають дуже сильних янголів-охоронців.

Близнята

Близнятами опікується янгол-охоронець, якому до снаги витягнути їх з будь-якої – навіть найнебезпечнішої – колотнечі. Щоправда, вони не завжди поспішають з активними діями: на їхній погляд, спочатку представники знака повинні засвоїти важливий життєвий урок, а потім – іноді найостаннішого моменту – вони обов'язково прийдуть на допомогу.

Рак

Раків з повним правом можна назвати улюбленцями янголів-охоронців, які не лише захищають їх від різноманітних неприємностей, а й роблять подарунки, на які представники інших знаків розраховувати не можуть. До того ж для цього їм часто навіть не потрібно ні про що просити: небесні покровителі самі знають, що їм потрібно, і вчасно влаштовують сюрприз.

Діва

Дівами, як правило, опікуються особливі – войовничі – янголи-охоронці: вони уважно стежать за тим, чи не кривдить хтось їх підопічних і, у разі потреби, завдають серйозного удару. Зірки рекомендують не тільки не ображати представників цього знака, а й навіть лихословити чи пліткувати про них – як кажуть, собі дорожче.

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