Астрологиня назвала знаки зодіаку, у жилах яких тече королівська кров

Королівських сімей на нашій планеті – зі зрозумілих причин – небагато, тому увійти до них – завдання практично неможливе.

Тим не менш почуватися особливою королівської крові — з усіма наслідками, що з цього випливають — може кожен, хоча в одних це виходить краще, а в інших — гірше. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, у жилах яких тече королівська кров.

Лев

Леви є особами королівської крові як кажуть, за визначенням — про це свідчить їхня велична манера рухатися (чого лише варті жести!) і говорити, незмінно привертаючи до себе увагу оточення, а також властива їм шляхетність натури — вони не здатні на підлості.

Скорпіон

Скорпіони, незважаючи на простий характер, дуже аристократичні: вони стримані – принаймні на людях, добре виховані та блискуче освічені. А ще вони мають бездоганний смак, що виключає будь-яку вульгарність, у цьому сенсі вони – справжні ікони стилю.

Рак

Раків, незважаючи на їхню скромність, особами королівської крові роблять їхні доброзичливість і тактовність до оточення. Вони ніколи не опускаються до різких висловлювань та критичних зауважень, не дозволяючи собі кривдити інших так званою правдою.

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