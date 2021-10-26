Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться холодів

Як то кажуть, на колір і смак товариш не всяк, і пір року це стосується безпосередньо.

Одні з нас люблять зиму, а інші — літо. Останні, як правило, не люблять холоду, оскільки є теплолюбними "рослинами". Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться холодів.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як відомо, люблять комфорт, а тепло для них є одним з його складників — можливо, найголовнішим. Ковдра, під якою вони ховаються, має бути жаркою, температура в кімнаті — вище +25 градусів за Цельсієм, а на вулицю пізно восени і взимку вони виходять, закутавшись із ніг до голови, — саме так вони виявляють свій страх перед холодами, тому в їхньому гардеробі ціла колекція теплих курток, шуб і пуховиків.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви люблять спеку — в теплу пору року вони почуваються максимально комфортно, тому немає нічого дивного в тому, що вони не люблять холоду. Взимку і восени вони почуваються скуто, а тому роблять набагато менше, ніж в інші пори року — їхня професійна і побутова результативність різко падає. А в боротьбі з низькими температурами у них всі засоби хороші — не дивуйтеся, якщо, прийшовши в гості до представників знака, побачите їх не тільки в кігурумі, але і у вуличному комбінезоні.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони настільки теплолюбні, що з настанням холодів буквально впадають в анабіоз: нічого їм не хочеться, їх весь час хилить у сон, тому вони готові спати не тільки вночі, але і вдень. Найкращий спосіб впоратися з холодом для представників цього знака — вирушити туди, де навіть узимку можна потрапити в літо, тому серед них дуже багато дауншифтерів. Оскільки зараз — через складну епідемічну ситуацію — можливості "втекти в літо" стало менше, їм залишається тільки грітися, вмикаючи в будинку всі обігрівачі одразу.

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