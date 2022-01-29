Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться літати літаками

Більшою чи меншою мірою ми боїмося користуватися авіатранспортом.

Тим не менше, одні переступають через свій страх, і він не заважає їм жити і літати, а для інших кожен політ стає серйозним випробуванням. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться літати літаками.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги намагаються максимально контролювати своє життя, тому вкрай незатишно почуваються в ситуаціях, в яких від них нічого не залежить, а під час польоту складається саме така ситуація. Не дивно, що протягом усього перебування в польоті – без опори на земну твердь – вони сидять як на голках, а літають представники знаку лише в тих випадках, коли не можна скористатися іншими видами транспорту – це занадто довго, як у випадку з потягом, чи не менш небезпечно — як у випадку з морським транспортом.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії мають бурхливу фантазію, що є для них як плюсом, так і мінусом. У випадку з авіаперельотами йдеться якраз про мінус, оскільки, начитавшись повідомлень про авіакатастрофи і надивившись відповідної хроніки, вони малюють у своїх фантазіях такі страшні картини, що після них навіть найсміливіша людина ступає на трап із тремтячими колінами. Більше того, протягом усього польоту вони продовжують накручувати себе до несамовитого стану, через що можуть потрапляти у неприємні ситуації.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки — як відомо, найдомашніший знак зодіаку: вони взагалі не люблять залишати свій будинок, а вже для того, щоб змінити його на тонку металеву оболонку салону літака, тим більше. До того ж у ній вони почуваються не тільки незатишно, а й невпевнено – чим міцніші стіни будинку, в якому живуть представники знака, тим спокійніше у них на душі, літак для них – погане житло, навіть якщо йдеться лише про кілька годин, які потрібно провести в ньому.

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