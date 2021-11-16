Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто не доводять розпочате до кінця

Здавалося б, будь-яку розпочату справу необхідно довести до кінця, але, на жаль, так чинять далеко не всі.

Дехто з нас, варто тільки зіткнутися з першими труднощами або охолонути до проєкту, впадає у смуток і кидає те, чим займається, воліючи розпочати нове заняття. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто не доводять розпочату справу до кінця.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни як представники вогняного знака відомі тим, що швидко спалахують, але, на жаль, так само швидко остигають. Але якщо розпочату ними справу не вдається закінчити в максимально стислий термін, вони остигають до неї і починають поглядати на всі боки в пошуках нового – більш цікавого – заняття. І ніщо – ні наказ начальства, ні матеріальний зиск, який обіцяють замовники, – не змусить їх робити те, до чого вони втратили інтерес. Втім, якщо справа рухається швидко, вони швидше за все доведуть її до фіналу.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам доводити розпочате остаточно найчастіше заважає їхня низька самооцінка. Як би ретельно вони над нею не працювали, намагаючись її підвищити, вона все одно неухильно повзе донизу. Зіткнувшись із першими труднощами, представники знака, замість шукати способи досягнення мети, впадають у депресію, вважаючи, що вся справа в них: вони, на їхній власний погляд, недостатньо розумні, талановиті, та й взагалі гарні для виконання цього завдання, хоча насправді це не відповідає істині.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, будучи людьми творчими та талановитими, абсолютно неорганізовані, тому їм дуже важко довести до ладу всі справи, за які вони хапаються. Пояснювати представникам знака, що роботу потрібно планувати, а потім чітко дотримуватись пунктів плану, марно: вони на знак згоди обов'язково кивають головою, але зроблять все одно по-своєму. В результаті як мінімум половина того, за що вони в нападі креативної жадібності схопилися, залишиться недопрацьованим, а то й зовсім покинутим на пів дорозі.

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