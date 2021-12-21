Астрологиня назвала знаки зодіаку, які добре готують

Бути асом у кулінарії корисно завжди, але особливо – під час свят, тим більше якщо йдеться про Новий рік та Різдво.

Однак далеко не всі, незважаючи на велику кількість посібників до дії та різноманітних рецептів, можуть опанувати цю премудрість. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які добре готують.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці люблять поїсти, і в цій справі не хочуть ні від кого залежати, тому й навчаються готувати самі – і, треба визнати, вдається їм це дуже непогано. Щоправда, страви, які входять до списку їхніх досягнень, як правило, прості та невибагливі – з тих, що колись готувала мама чи бабуся: наприклад, борщ із пампушками, картопляне пюре з котлетами по-київськи, пельмені, голубці чи плов. Представники знака не схильні до гастрономічних вишуканостей — втім, якщо потрібно буде приготувати щось новомодне, вони теж впораються.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки люблять і вміють готувати абсолютно все, але найкраще їм вдаються страви домашньої кухні, а особливо випічка. З тістом вони, як кажуть, на "ти", тому в них у будинку завжди пахне пирогами з корицею та ваніллю, що робить їхній будинок особливо затишним. Не менш сильно представники знаку люблять готувати різні каші, супи, печеню та салати — від сезонних, вітамінних, до банального "Олів'є". Втім, усе сказане вище не означає, що вони люблять усе це їсти: смачні страви потрібні їм для того, щоб потішити коханих людей, адже шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви — знак, представники якого однаково високо цінують як практику, і теорію кулінарії. Їхній холодильник завжди сповнений смачної їжі, приготування якої приносить їм справжнє задоволення. Водночас вони роблять за правилами, скрупульозно — до грама! — відміряють всі інгредієнти і дотримуються технологічних умов, інакше представники знаку, незважаючи на високі якості страви, вважатимуть його невдалим. А ще вони можуть повідомити масу фактів – зокрема й історичних – про будь-який витвір свого кулінарного мистецтва та продуктів, його складників.

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