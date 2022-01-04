Астролог назвав знаки зодіаку, які добре грають у карти

Прийнято вважати, що для гри в карти особливого розуму не треба, але це справедливо лише в разі, якщо йдеться про підкидного дурня, та й то не завжди.

Серйозні карткові ігри – покер чи преферанс – вимагають не лише неабияких розумових здібностей, але й витримки, терпіння, розважливості та навіть акторського дару. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які добре грають у карти.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці, поки ніхто не вивів їх із себе, спокійні та врівноважені, що допомагає їм зосередитися на грі, прорахувавши всі можливі під час карткової гри варіанти. При цьому маска незворушності, яку вони надягають на себе в цей час, не дозволяє решті гравців проникнути в хід їхніх думок, тому вони легко блефують і в результаті виграють. Головне для представників знаку – не давати волю емоціям, у такому разі на їхньому обличчі легко можна буде все прочитати.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези зобов'язані вмінням добре грати в карти властивій їм від народження звичці все зважувати, тобто ретельно обмірковувати. Вони не зроблять новий хід доти, доки не виберуть найвдаліший з усіх можливих, відкинувши забраковані. Така повільність може виводити їхніх суперників із себе, але представників знаку це зазвичай хвилює мало. Для них головне – обставити всіх, тим більше, що роблять вони це абсолютно чесно, а шулерства вони не допускають.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – справжні Паганіні карткової гри: вони роблять свої ходи настільки натхненно та віртуозно, що навіть просто спостерігати за тим, як вони це роблять – велике задоволення. Технічний – математичний – підхід представникам знаку не властивий, вони діють інтуїтивно, відчуваючи, а не прораховуючи карткові комбінації. До того ж вони байдужі до виграшу, навіть якщо ставки високі – можна сказати, що вони грають не через гроші, а з любові до мистецтва.

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