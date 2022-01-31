Астрологиня назвала знаки зодіаку, які добре кермують

У наш час, коли більшість людства стала автолюбителями, хочеться в кожному з них бачити професіоналів.

На жаль, далеко не всі добре водять машину, але, на щастя, є такі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які добре кермують.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги є педантами у всьому, і мистецтво автокермування в цьому сенсі для них не виняток. Вони суворо дотримуються правил ПДР, практично ніколи їх не порушуючи, а випадки, коли вони все-таки це роблять, не мають особливого значення – як правило, вони не шкодять. До того ж представники знака за кермом спокійні та розважливі, вони рідко перевищують встановлену на цій ділянці дороги швидкість і не обганяють, якщо не впевнені, що їхній маневр буде безпечним для всіх учасників руху.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонів хорошими водіями робить їхнє вміння зосереджуватися на дорозі і не відволікатися на сторонні подразники. Вони вкрай рідко – лише у найважливіших випадках – дозволяють собі розмовляти мобільним телефоном, а вже про те, щоб пити каву або фарбуватися, і йтися не може. До того ж аналітичні здібності представників знака дозволяють їм "сканувати" ситуацію, допомагаючи заздалегідь визначати рушійні засоби, які можуть становити потенційну небезпеку.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, наскільки ми знаємо, – найприскіпливіший і найбільш скрупульозний знак зодіаку, і ці якості вони виявляються у всьому, включаючи кермування. Насамперед вони дуже дбайливо і акуратно ставляться до власного автомобіля: завжди вчасно проходять техогляд, не забувають заїхати на мийку і пропилососити салон. Ну і, зрозуміло, вони легко і натхненно, але водночас дуже обережно водять свій автомобіль — це, мабуть, єдиний знак, якому практично не надходять платіжки зі штрафами.

Читайте також: