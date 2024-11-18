Астрологиня назвала знаки зодіаку, які довго таять образи

І тут важливо не те, хто і кого образив, а те, як людина на цю образу реагує, – легко відпускає її або зациклюється на ній, отруюючи тим самим життя не лише іншим, а й самим собі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, які довго таять образи.

Діва

Діви ніколи нічого не забувають: будь-яке зле слово – а іноді й недобрий погляд у їхній бік – вони начебто складають у внутрішню «скарбничку», щоб – у момент, який видасться їм зручним, – пустити ці знання та спогади в хід, помстившись таким чином людині, яка зробила їм боляче.

Рак

Раки не просто приховують образи і довго з ними носяться – вони отримують задоволення від постійного повернення подумки до подій, які з ними відбулися, і переживань з цього приводу. Іноді вони навіть записують слова та дії, які вважають образливими, – щоб не забути.

Скорпіон

Скорпіони не запам'ятовують образи спеціально і не одержують задоволення від їх колекціонування, навпаки, кожен такий спогад приносить їм неприємні відчуття. Але позбутися їх вони, як би їм того не хотілося, не можуть дуже довго – їхня самоїдська натура не дає їм цього зробити.

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