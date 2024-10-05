Астрологиня назвала знаки зодіаку, які думають лише про себе

На запитання про те, соромно бути егоїстом чи ні, однозначної відповіді не має – тут кожен спирається на свій досвід та переконання.

Звичайно, немає нічого поганого в тому, щоб любити себе і піклуватися про себе, але рівно доти, доки це не почне обмежувати права та інтереси людей, що оточують нас, особливо рідних і близьких. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які думають лише про себе.

Близнята

Близнюки егоїстичні через свою астрологічну натуру: подвійний знак і так думає про себе як про двох, так навіщо їм хтось ще? Коли представники знака вирішують здійснити якийсь вчинок – як у професійному, так і в особистому житті, – їм і на думку не спадає, що хтось може постраждати від їхніх дій – головне, щоб було добре їм.

Лев

Леви впевнені у своїй винятковості та перевазі над іншими людьми, до того ж вони не бачать у цьому нічого поганого – на їхній погляд, така соціальна ієрархія: хтось же має бути нагорі, то чому не вони? До того ж представників знака не можна вважати зовсім безнадійними: якщо їх добре попросити, вони, так тому й бути, "кинуть щось із панського плеча".

Риби

Риб вважають милосердним і чуйним знаком, що, проте, зовсім не скасовує їхнього крайнього егоїзму. Вони завжди діють виятково у власних інтересах, навіть якщо здається, що вони роблять щось для інших: у такому разі потрібно проаналізувати їхні дії – незабаром стане зрозуміло, у чому, власне, полягає їхній інтерес.

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