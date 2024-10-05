Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які думають лише про себе

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які думають лише про себе

Прогноз астролога / Фото: Credits

На запитання про те, соромно бути егоїстом чи ні, однозначної відповіді не має – тут кожен спирається на свій досвід та переконання.

Звичайно, немає нічого поганого в тому, щоб любити себе і піклуватися про себе, але рівно доти, доки це не почне обмежувати права та інтереси людей, що оточують нас, особливо рідних і близьких. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які думають лише про себе.

Близнята

Близнюки егоїстичні через свою астрологічну натуру: подвійний знак і так думає про себе як про двох, так навіщо їм хтось ще? Коли представники знака вирішують здійснити якийсь вчинок – як у професійному, так і в особистому житті, – їм і на думку не спадає, що хтось може постраждати від їхніх дій – головне, щоб було добре їм.

Лев

Леви впевнені у своїй винятковості та перевазі над іншими людьми, до того ж вони не бачать у цьому нічого поганого – на їхній погляд, така соціальна ієрархія: хтось же має бути нагорі, то чому не вони? До того ж представників знака не можна вважати зовсім безнадійними: якщо їх добре попросити, вони, так тому й бути, "кинуть щось із панського плеча".

Риби

Риб вважають милосердним і чуйним знаком, що, проте, зовсім не скасовує їхнього крайнього егоїзму. Вони завжди діють виятково у власних інтересах, навіть якщо здається, що вони роблять щось для інших: у такому разі потрібно проаналізувати їхні дії – незабаром стане зрозуміло, у чому, власне, полягає їхній інтерес.

Читайте також:

Козаки йшли в ногу з часом! Екскурсія заповідником “Чернігів стародавній” наживо

Козаки йшли в ногу з часом! Екскурсія заповідником “Чернігів стародавній” наживо

Повʼязані теми:

Наступна публікація