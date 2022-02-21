Астрологиня назвала знаки зодіаку, які губляться у незнайомій атмосфері

Опинившись у незнайомій атмосфері, кожен із нас поводиться так, як властиво лише йому.

Хтось почувається як риба у воді, а хтось – не у своїй тарілці: стає скромним та сором'язливим, замикається у собі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які губляться у незнайомих обставинах.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раків найкращим місцем є їхній власний будинок, у якому вони почуваються захищеними – "мій будинок – моя фортеця" – і комфортно, а ось необхідність покинути свою "мушллю" часто стає для представників знака стресом. Якщо ж говорити про багатолюдну вечірку або будь-який інший масовий захід, де все незрозуміло і незнайомо, то тут вони можуть відчувати справжній жах – не дивно, що для них головне – дочекатися часу, коли можна буде втекти додому.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги не дуже добре почуваються в незнайомій атмосфері, оскільки вони не дуже гнучкі у стосунках і не одразу вписуються в нову ситуацію, почуваючись стороннім тілом у недружньому – а часом і агресивному – середовищі. Це не стосується випадків, коли вони потрапляють у давно відоме їм місце, в компанію людей, з якими їм доводилося спілкуватися раніше – тут представники цього стриманого знака можуть веселитися нарівні з усіма. Проте вони найчастіше відмовляються з'являтися у компаніях, у яких нікого не знають.

Риби (19.02 – 20.03)

Риб, які опинилися в незнайомій атмосфері, найбільше напружує необхідність спілкуватися з невідомими людьми. Вони не одразу знаходять спільну мову з людьми, які їх оточують, особливо якщо їх бачать вперше. Натягнуті фрази "про природу і про погоду" тільки посилюють у таких випадках ситуацію, оскільки дають зрозуміти, що співрозмовникам просто нема про що говорити — не почнеш розмову одразу ж зі своїх інтересів, це буде мати безглуздий вигляд. Втім, якщо вони все-таки намацають спільну тему, то їх від нового знайомого вже не відірвеш.

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