Астрологиня назвала знаки зодіаку, які легко наважуються на зміни

Китайським прокляттям "щоб ти жив у часи змін" нас не злякати і не здивувати – ми встигли до них звикнути.

Проте для когось із нас відмова від звичного способу життя – важке випробування, оскільки нам складно змінитися, а хтось не лише охоче переходить у новий режим, а й отримує від цього задоволення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які легко наважуються на зміни.

Овен

Овни – через енергію, яка їх переповнює – швидко втрачають інтерес до будь-якої справи, якою займаються, а якщо вона ще й не дає блискавичних результатів – цілком можуть кинути її на півдорозі. Та навіть якщо все йде за планом, завершуючи один проєкт, вони вже нестримно прагнуть нового.

Терези

Терези, які ніколи не бувають цілковито задоволені людиною, що перебуває поруч, схильні до постійних змін в особистому житті. Розпочавши стосунки з кимось одним, вони доволі швидко починають заглядатися на когось іншого, і так – нескінченно.

Стрілець

Стрільці категорично не розуміють, як можна все життя сидіти на одному місці, причому стосується це не лише подорожей, які є для них найкращим проведенням часу, а і зміни місця проживання: так, переселяючись до одного – нового – помешкання, вони вже мріють про інше.

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