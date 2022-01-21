Астролог назвав знаки зодіаку, які люблять читати

Читання – одне з найприємніших занять, придуманих людством, щоправда, далеко не всі це розуміють.

Комусь набагато цікавіше дивитися кіно, а хтось надає перевагу короткому викладу в хрестоматії над читанням товстих томів. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, котрі люблять читати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці не читають, а ковтають книжки – на щастя, у переносному значенні цього слова. Захопившись творчістю якогось письменника – особливо якщо йдеться про класиків, – вони спочатку читають його твори (найкраще, якщо під руки потрапить зібрання творів), а потім – будь-яку літературу про самого автора, яку їм вдається відшукати – як у бібліотеках, так і в інтернеті. Недивно, що улюбленим літературним жанром є мемуари та книги із серії "Життя чудових людей".

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії жити не можуть без читання, тому з книгою – як паперовою, так і електронною – їх можна побачити скрізь: в улюбленому кріслі, на кухні перед тарілкою з яєчнею, у ванній та в туалеті. Якщо вони за кермом, то можна не сумніватися: на диску, який вони слухають, записана не музика, а аудіокнига. Улюблених жанрів у представників знаку немає – вони поглинають будь-яку літературу з ентузіазмом: і художню, і наукову і навіть технічну.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони дуже люблять читати, але не можуть робити це поспіхом – без відповідних аксесуарів. В ідеалі, звичайно, їм потрібен камін, що горить, крісло-гойдалка, картатий плед і чашка гарячого чаю з ложкою коньяку на додачу. Втім, через брак вищезгаданого вони цілком можуть задовольнитися й улюбленим диваном, головне, щоб ніхто не відволікав їх від процесу читання, оскільки вони також люблять – і вміють – малювати картини з книг у своїй уяві, а це не менш захопливе заняття.

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