Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять дивитися медичні серіали

У наш час кількість серіалів на будь-який смак і колір зашкалює – буквально.

Проте кожен обирає жанр, який до вподоби саме йому – детективи, бойовики чи мелодрами. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять дивитися медичні серіали.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, яких відрізняє рідкісна емпатія, люблять медичні серіали, оскільки там завжди є кому співчувати. Представники знака уважно стежать за історією хвороби кожного з них, а також за перипетіями, пов'язаними з їхнім лікуванням, якщо йдеться про оперативне втручання. Ну а у фіналі кожної серії вони обов'язково плачуть: переживають, якщо пацієнт помер, та радіють, якщо лікарям вдається зберегти йому життя.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці люблять медичні серіали, тому що їм подобається світ загальної справедливості, який малюють такі мильні опери для глядачів. Як правило, у них діють лікарі-віртуози, які можуть допомогти навіть найбільш безнадійному хворому, до того ж вони не беруть за свою роботу грошей, а живуть лише за рахунок вербальної – але в жодному разі не матеріальної – подяки його родичів. У житті представникам знака такої ідилії не вистачає, тому милуються на неї в кіно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги дивляться медичні серіали винятково з практичної точки зору: вони запам'ятовують усі діагнози, які ставлять героям картин, щоб – якщо, звичайно, знадобиться – у разі нездужання поставити собі хоча б попередній діагноз. До того ж вони звертають увагу на способи лікування тих чи тих недуг: займатися самолікуванням вони – через наявність у них здорового глузду, – звичайно, не стануть, але проконтролювати дії реальних лікарів зможуть.

Читайте також: