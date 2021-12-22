Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять гори

Любов до гор рівносильна любові до моря: людина, побачивши одного разу, вже не може їх забути.

Краса і велич гір не залишають байдужими нікого, проте є люди, які не можуть без них жити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять гори більше за інших.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнів гори ваблять своєю неприступністю і, як наслідок, недосяжністю. Так уже влаштований цей знак, що, побачивши якийсь виклик, вони одразу його приймають, мужньо долають і заслужено пишаються собою – до наступного виклику. З представників цього знака виходять найкращі оптимісти, для яких, втім, головне – не зупинитися на пів дорозі до вершини, інакше вони можуть втратити інтерес до сходження і спуститися донизу.

Діва (22.08 – 23.09)

Для Дів гори – це насамперед зимовий курорт, на якому можна і відпочити, і здоров'я поправити, і у світському суспільстві блиснути, представивши на його суд нові лижні костюми, а також светри та кофти ручної роботи з різдвяними зірками та оленями. На лижах представники знака, як правило, катаються не дуже добре, але це не заважає їм дихати лікувальним гірським повітрям, фліртувати та пити глінтвейн у затишних кафе.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії сприймають гори як артоб'єкт, гідний як споглядання, так і зображення. Яким би видом творчості вони не займалися – від в'язання до живопису, тільки в першому разі гори красуватимуться на светрах та сукнях їхньої роботи, а в другому – на естампах та картинах їхнього авторства. Що ж до споглядання, то представники знака можуть годинами розглядати ту саму вершину – за різного освітлення та в різних ракурсах, водночас у різний час доби та за різної погоди їхнє бачення буде разюче відрізнятися.

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