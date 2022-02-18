Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять хворіти

Хвороба — серйозне випробування для будь-якої людини: вона утримує нас вдома, позбавляючи можливості вільного пересування, і робить недоступними улюблені нами заняття.

Проте є люди – і їх чимало, які люблять хворіти: їх у цьому стані приваблює те, що дратує інших. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять хворіти.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки дуже люблять, коли їх шкодують: вони постійно розповідають оточення сльозливі історії про своє життя, з яких випливає, що вони найнещасніші люди на світі, яким усі мають співчувати. Хвороба для представників знака – чудова можливість опинитися в центрі загальної уваги та ще й у ролі жертви, яка так їм пасує. Тепер вони можуть живописати картини своїх страждань усім без розбору, і отримувати свою частку жалості та співчуття.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги розглядають хворобу як своєрідний відпочинок від роботи, якій віддаються цілими днями. Будучи трудоголіками, вони ніколи не зізнаються в тому, що втомлюються, але організм не обдуриш: втома накопичується і він потребує відпочинку. Таким – своєрідним – способом розслабитися та відновити сили для представників знака і є хвороба: вони можуть покуняти, почитати та подрімати, не відчуваючи водночас докорів сумління через те, що тимчасово не працюють.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята використовують час хвороби – як, власне, і саме захворювання – для того, щоб доглядати за собою. У цьому разі йдеться не про косметичні, а про медичні процедури, які представники знака справедливо вважають не менш важливими для привабливої зовнішності. Так, вирушаючи до дантиста, вони хвалять себе за те, що їхня усмішка стане ще ширшою і сліпучою, а операція, що стосується вен на нозі, зробить ходу, як і раніше, летючою. Загалом, будь-які маніпуляції вони вважають вкладенням у себе.

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