Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять комедії

Серед усіх театральних та кіножанрів, мабуть, найбільш затребуваною є комедія.

Вона не лише дозволяє на кілька годин забути про прозу життя, а й дарує оптимістичний погляд на навколишній – багато в чому недосконалий – світ. ЇЇ люблять усі, але деякі – особливо. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять комедію.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці через свою безладність і необдуманість своїх дій часто потрапляють у безглузді ситуації, тому їхній улюблений жанр – комедія положень. Особливий інтерес такі сюжети становлять для представників знака ще й тому, що в історія їхніх кумедних героїв вони часто впізнають себе, і це дозволяє їм сміятися, що називається, за двох – як за особу, що діє в комедії, так і за себе особисто.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – люди життєрадісні, запальні, які швидко забувають образи і показують себе з несподіваного і – на щастя, лише іноді – неадекватного боку. Тому їхній жанр – комедія характерів, які часто збігаються з їхнім власним, і це дуже їх розважає. Щоправда, вони ніколи не зізнаються в тому, що чимось схожі на тих телепнів, які діють у таких фільмах та виставах, хоча іноді вони є точною їхньою копією.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони люблять "чорні" комедії — вони цілком відповідають їхній іронії, яка часом доходить до скептицизму, а також критичному погляду на людей, що їх оточують, і світ в цілому. І водночас підіймають їм настрій, а це зовсім не така проста справа, як може здатися на перший погляд. Представники знака — люди не найвеселіші, тому розвеселити їх вдається не всім.

Читайте також: