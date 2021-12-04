Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять лікуватися

Одних до поліклініки на аркані не затягнеш, а інші із задоволенням ходять від кабінету до кабінету, здаючи аналізи та збираючи рекомендації лікарів.

Таким людям подобається лікується – вони роблять це з таким самим задоволенням, як інші, наприклад, ходять театрами або займаються спортом. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять лікуватись.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, як це не дивно прозвучить, люблять хворіти і, відповідно, лікуватися. Приваблює їх у цих "заняттях" не можливість відчувати пов'язані з недугами страждання — мазохістами представиники знака точно не є, а той факт, що в таких випадках ними усі опікуються і шкодують, та й взагалі вони перебувають у центрі загальної уваги. Саме тому вони так люблять лікуватися і з великим невдоволенням виходять із цього стану.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези не тільки люблять, а й уміють лікуватися. Вони із задоволенням ходять по лікарях, збирають всі їхні рекомендації, щиро пишаються тим, що їхні показники відповідають тій чи тій недузі, а потім встановлюють чіткий план приймання призначених ліків і чітко його дотримуються. Варто людині, яка їх доглядає, хоч на кілька хвилин протермінувати цю процедуру, як вони влаштовують грандіозний скандал і заспокоюються лише тоді, коли отримують таблетки в повному обсязі.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, будучи головними романтиками зодіаку, використовують будь-яку хворобу, щоб зіграти роль героїні в останньому акті "Дами з камеліями". Тим не менш ранній відхід з життя в їхні плани ніяк не входить, тому, демонструючи крайній ступінь слабкості і беззахисності, вони не забувають старанно лікуватися, тому і досить швидко одужують, завдяки чому Маргарита Готьє в їхньому блискучому виконанні, перехворівши, знову виходить у світ. .

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