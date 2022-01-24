Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять мандрувати потягом

В наш час – навіть із поправкою на пандемію – доступні всі види транспорту: від особистого автомобіля до літака.

Проте існують люди, які вважають за краще користуватися винятково залізничним транспортом – у кожного з них є на те свої причини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять мандрувати потягом.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, навіть якщо вони мають провести в поїзді тільки одну ніч, роблять все для того, щоб на цей час купе стало їм рідним — затишним і комфортним — будинком. Зручність їхньому тимчасовому "житлу" надає стукіт коліс, під який вони сплять, як під впливом найкращого снодійного. Жодний інший вид транспорту в цьому сенсі з потягом не зрівняється, тому представники знака користуються ними тільки в крайньому разі — вирушаючи туди, куди поїздом не доїхати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – взагалі-то, люди стрімкі. Вони все воліють робити швидко, як кажуть у таких випадках, "пострілом", але щодо транспорту — якщо, звичайно, їм не потрібно терміново вирушати до іншої півкулі — цей принцип дає збій. Представники знака люблять, спершись на столик, дивитися у вікно, милуватися краєвидами, що відкриваються, і — незалежно від віку — про щось мріяти, про що саме, вони ніколи і нікому не розкажуть — це їхній великий секрет.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги як найрозважливіший і найпрактичніший знак зодіаку люблять їздити на потягах винятково з міркувань безпеки. Незважаючи на серйозні залізничні катастрофи, які знає історія, цей вид транспорту, як і раніше, залишається найнадійнішим, який не лише захищає життя пасажирів, а й вчасно – без запізнень – приходить до місця призначення. Отже, обираючи між літаком, теплоходом, автомобілем та потягом, розсудливі представники знака обов'язково виберуть останній.

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