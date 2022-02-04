Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять мандрувати водою

Подорож водою, чи то річка море чи океан, заспокоює, недарма вважається, що круїз навколо світу – найкращі ліки для англійця.

Однак треба визнати, що пересуватися водними видами транспорту, милуючись світанками і заходами, що відкриваються з палуби, люблять не тільки жителі туманного Альбіону. Астрологиня Людмила Булгакова називала знаки зодіаку, які люблять мандрувати водою.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони люблять тишу та спокій, а водна гладінь забезпечує їм це в повному обсязі, адже в морі чи океані чутно лише шум хвиль, та й то не завжди. Щоправда, у зв'язку зі сказаним вище можна припустити, що величезні круїзні кораблі – не для них, представники знака віддають перевагу розкішнім яхтам, умови на яких, як у п'ятизірковому готелі, а перманентного роздратування у вигляді роззяв, які сновигають туди-сюди, взагалі немає. На такому судні вони можуть навіть жити, особливо якщо воно пришвартоване десь у Сен-Тропе.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці вважають за краще подорожувати річками — їм подобається, що круїзні теплоходи часто роблять зупинки, під час яких можна зійти на берег, оглянути місцеві визначні пам'ятки, купити зовсім непотрібні сувеніри, а потім вирушити далі. Сплеск хвиль із відкритого ілюмінатора їх заспокоює, а шум на палубі зовсім не дратує – зрозуміло ж, що люди відпочивають. Так представники знака можуть плисти до нескінченності, тому дуже шкодують, коли їхній круїз закінчується.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які більше за інших цінують прекрасне і розуміються на ньому, люблять милуватися морськими кравидами, які для них – як чудові картини пензля Айвазовського. І в цьому сенсі їм абсолютно байдуже, скільки людей навколо них і куди, власне, пливе їхній корабель – головне, щоб морські пейзажі відповідали їхньому естетичному смаку. Щодо всього іншого, то вони його просто не помічають, хоча, звичайно ж, комфорт каюти та оформлений зі смаком інтер'єр кают-компанії все ж таки мають значення.

Читайте також: