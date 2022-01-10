Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять мити посуд

Прибирання — не найприємніше заняття, без якого, проте, не можна обійтися.

А вже про необхідність щодня – і особливо після свят – мити посуд взагалі не йдеться – важко знайти більш моторошне і, ніде правди діти, неприємне проведення часу. Хтось може заперечити, що для нього вже давно вигадали посудомийну машину, але, незважаючи на це, часто тарілки та виделки з ложками таки доводиться мити руками. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, які, попри все, люблять мити посуд.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – відомі поборники чистоти: якщо десь у їхньому будинку є хоча б натяк на бруд чи безлад, вони не заспокояться, доки його не усунуть. Посуд посідає серед їхніх подразників одне з перших місць: навіть одна-єдина чашка з-під кави може мозолити їм очі до нескінченності, тому вони миють посуд одразу ж після його використання. Водночас вони різко піднімають настрій – задоволення від порожньої помийниці для представників цього знака може зрівнятися хіба що з очищенням душі від скверни.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези керуються висловлюванням Сент-Екзюпері — точніше, його героя, Маленького принца, який говорив: "Встав ранком, вмився, привів себе до ладу — одразу ж упорядкуй свою планету". Незважаючи на те, що в ролі планети виступають окремо взяті будинок або квартира, представники цього знака сприймають миття посуду після сніданку як можливість зробити навколишній світ хоч трохи чистішим і, як наслідок, затишним і прекрасним. Можливо, це прозвучить пафосно і пишномовно, але можна вибачити Терезам цю невелику слабкість.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці як знак активний і діяльний сприймають миття посуду як своєрідну медитацію: той факт, що брудні тарілки із залишками їжі в їхніх руках перетворюються на чисті та блискучі, заспокоює їх та покращує їм настрій просто на очах. До того ж, вдаючись до цього заняття, яке багато хто заслужено ненавидить, вони абстрагуються від навколишньої дійсності, обмірковують нові ідеї та проєкти і навіть просто мріють – для людей, які й хвилини не можуть просидіти спокійно, миття посуду – рідкісні хвилини відпочинку.

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