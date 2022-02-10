Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять оперу

Опера — мистецтво для обраних, не всі розуміють мистецтво, в якому тільки співають, більше нічого водночас не роблячи.

Проте є справжні фанати музичних спектаклів, які готові відвідувати театр за першої ж нагоди. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять оперу.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези люблять не тільки власне оперу, а й атмосферу, в якій її, як правило, слухають. У випадкових – не призначених для такого роду спектаклів – їх не зустрінеш: якість звуку та атмосфера в них залишають бажати кращого, а от оперні театри викликають їхнє незмінне захоплення. Серед оббитих оксамитом крісел, ліпнини на стінах та кришталевих люстр та бра ці естети почуваються максимально комфортно. Втім, класична музика теж дуже багато означає для представників цього знака, які є шанувальники всього прекрасного.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви люблять відвідувати оперний театр не тільки через музику, але через те, що похід туди є для них зайвим приводом для появи, як кажуть, у всій своїй красі і дозволяє одягти все найкраще одразу. Готуватися до походу до опери представники знака починають від самого ранку, а то й від попереднього вечора: вони складають свій образ, підбираючи деталі, що максимально підходять одна до одної, підбирають прикраси та аксесуари – їхні колекції дозволяють зробити увечері максимально вдалі фото біля дзеркал.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки шукають в оперному театрі того, за чим у нього, власне, і ходять – яскравих музичних вражень, які б резонували з їхнім душевним станом. Представники знака тільки на вигляд здаються спокійними та врівноваженими, насправді всередині в них вирують пристрасті, які практично неможливо приборкати – принаймні самостійно вони впоратися з ними не в змозі. А ось музика – особливо класична – робить це легко і просто, у залі театру вони відчувають справжній катарсис, після чого залишають його, як то кажуть, із легкою душею.

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