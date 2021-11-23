Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять переїжджати з місця на місце

Хтось все життя проживає в одному будинку чи квартирі, в якій жили не лише їхні батьки, а й дідусі та бабусі, а хтось кожні кілька років переїжджає з одного місця на інше.

Вони швидко втомлюються від обридлого їм краєвиду за вікном, незручного планування і галасливих сусідів, а на новому місці почуваються зручно і комфортно — щоправда, до певного часу. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, котрі люблять переїжджати з місця на місце.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, мабуть, головні непосиди зодіаку – вони не можуть довго перебувати на одному місці, тому не лише за першої ж нагоди вирушають у подорожі, а й змінюють квартири чи будинки, залишаючи старі та переїжджаючи в нові. Чого вони водночас шукають, представники знака, мабуть, і самі не зможуть відповісти — найімовірніше, їм просто подобається сам процес збирань, перевезення, а потім розпаковування речей, вони з радістю облаштовуються в новому просторі, очікуючи, що вони вже точно будуть по-справжньому щасливі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії завжди готові переїхати не тільки на іншу квартиру, а й до іншого міста та країни, але роблять це з суто практичних міркувань: як правило, вони шукають нові сфери діяльності, які, як наслідок, несуть із собою і гарну зарплату, яка на колишньому на місці їм і не снилася. Тому не дивуйтеся, якщо ви – несподівано для себе – виявите вчительку англійської мови з Києва, яка змінила статус на хороший заробіток і працює медсестрою в Нью-Йорку.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби пересуваються світом у пошуках романтики – відповідної обстановки та взаємин. Представники цього знака щиро вірять, що десь там – на краю землі – на них чекають неймовірні пригоди, яскраві світанки та заходи сонця, а також незабутні зустрічі, які призведуть до нових та перспективних взаємин. Саме тому вони обирають міста та країни, які відповідають їхньому уявленню про життєві зміни – Львів та Канарські острови, Одесу та Італію, Париж та Домінікану.

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